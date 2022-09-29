Rektör Çiftçi, İLMAR Başkanı Şimşek'i ağırladı

Dr. Harun Çiftçi, İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Şimşek'i makamında ağırladı.

İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği (İLMAR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Şimşek, Dr. Harun Çiftçi'yi ziyaret etti. Ziyarette İLMAR Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ak ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Üniversite BAP Birim Koordinatörü Prof. Dr. Ali Yiğit de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Dr. Harun Çiftçi, üniversite -sivil toplum kuruluşları işbirliğinin Türkiye açısından önemli olduğuna dikkat çekti. 21. yüzyıl yeni Türkiye'sinin çağa yön verici ilim düşüncesinin geliştirmesinin önemini vurgulayan Çiftçi, Türkiye'de üniversite olgusunun hem evrensel bilgi evrenini bilip onun çerçevesini tanıyan ve bunu geliştirici yönde katkı sunması yanında özellikle de sosyal ilimler alanlarında özgün ilim İnşasının gelişmesine özel önem vererek, Türkiye'nin dünyaya önemli katkılar sunabileceğini ifade etti.

İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Şimşek ise 21. yüzyılın en önemli özelliğin yeni bir dünya ve yeni bir dünya anlayışının kurulmakta olduğuna dikkat çekerek, medeniyetler veya toplumlar için bu sürece yön vermede gerekli olan en önemli unsurların başında ‘yeni bilgi inşası'nın gelmekte olduğunu kaydetti. “Üniversite-sivil toplum” ilişkisinin, yeni bilgi inşa etmenin gelişimi noktasında son derece önemli paydaş olma fonksiyonlarının bulunduğunu kaydeden Şimşek, bu noktadaki anlayış birliğinin yeni ufuk açıcı özgün akademik çalışmaların gelişmesine katkı sağlayacağının gerekli olduğunu ifade etti.