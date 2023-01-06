Rektör Çiftçi; “Sadece yeni nesilleri yetiştirmeye odaklanmıyor, ülkenin geleceğini şekillendirmeye çalışıyoruz”

Dr. Harun Çiftçi, “Sorumluluğumuzun ağırlığının farkında olarak sadece yeni nesilleri yetiştirmeye odaklanmıyor, yanı sıra ülkenin geleceğini şekillendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 2023 yılının ilk ziyaretini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gerçekleştirerek üniversitenin gelecek dönemdeki hedeflerine dair istişarede bulundu. Rektör Çiftçi, Strateji Daire Başkanlığının önemine vurgu yaparak; ulusal kalkınma strateji ve politikalarının ülkelerin geleceğini şekillendirmede üstlendiği önemli rol gibi, yükseköğretim kurumlarında strateji ve politikaların belirlenmesi, koordine edilerek yürütülmesinin de aynı derecede kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bu bağlamda Strateji Daire Başkanlığının üniversite için en kritik birimlerinden birisi olduğunu belirterek; Başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikalarının belirlenmesinden mali kontrol işlerinin yürütülmesine, hizmetlerin geliştirilmesinden performansla ilgili verilerin toplanmasına değin, kurumsal işleyişte hayati sorumlulukları yerine getirdiğini söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin sunduğu geniş hizmet yelpazesinin, planlama ve projelendirmedeki kurumsal kapasitesinin gün geçtikçe geliştiğine işaret eden Rektör Çiftçi bu önemli çalışmaları nitelikli profesyonellerle yürütmenin bereketini yaşadıklarını belirterek, “Yapmış olduğunuz iş özveri, güven, gayret fedakarlık ve kuşkusuz konuya hakimiyette niteliği esas alan bir donanım istiyor. Bu yüzden, yaptığınız katkılar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni yılda da hep birlikte Stratejik planımız dâhilinde hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yönetim olarak nitelikli çalışma arkadaşları noktasında sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için çalışıyoruz. Bu daire başkanlığımızı sizler gibi iyi yetişmiş nitelikli personel ile güçlendirmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Temel çalışma şiarımız ülkeye ve topluma faydalı olmak, katkı sağlamaktır. Sorumluluğumuzun ağırlığının farkında olarak sadece yeni nesilleri yetiştirmeye odaklanmıyor, yanı sıra ülkenin geleceğini şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu misyonumuzun farkında olmamızın çalışma motivasyonumuza ve azmimize yansımalarını görmekten memnuniyet duyuyorum. Rutinin motivasyonu düşürücü etkisinin farkında olarak heyecanımızı diri, iştiyakımızı güçlü, ufkumuzu geniş tutmalıyız. Sürekli bir gelişme ve tekâmül anlayışıyla kendimizi yenileyip geliştirmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz kuruma, şehre, ülkeye, topluma ve insanlığa katkı yapma noktasındaki gayretlerinizi görüyor, özverili çalışmalarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Yönetişim sistemini en verimli ve en etkin şekilde icra etmeye çalıştıklarını belirten Rektör Çiftçi, kurumsal kapasiteyi kaliteyi esas alarak artırma konusunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından beklentilerini ifade ettikten sonra başkanlık personelinin mevcut sorun ve taleplerini dinledi.