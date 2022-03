Rektör Çiftçi'den ÇAKÜ'nün SKS personeline tebrik ziyareti

Dr. Harun Çiftçi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi idari personelleri ile bir araya gelerek başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yoğun çalışma temposun içerisinde akademik ve idari personeli ile bir araya gelmeyi ihmal etmeyen Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin son durağı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi (SKS) idari personelleri oldu. SKS Personeli ile kahvaltıda bir araya gelen Rektör Çiftçi'ye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem, Genel Sekreter V. Sadık Yılmaz, İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salih Sarıcaoğlu ve SKS Daire Başkanı Murat Yıldırım eşlik etti.

Programda konuşan Rektör Çiftçi, insanın olduğu her yerde olan Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin çok geniş bir etki alanı olduğunu ve bu etki alanı içerisinde ÇAKÜ adına yapılan her etkinli ve programda mutlaka Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın bir emeği, katkısı ve çalışması olduğunu bu anlamda bu daire başkanlığının Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin saha çalışmalarında yüz akı olduğunu söyledi.

Rektör Çiftçi, biz gerek dışa dönük, gerek kurum içi, gerekse dış paydaşlarla yaptığımız ortak çalışmalar sonrası çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bize gelen bu tür organizasyon taleplerine de derhal olumlu cevap veriyoruz ve insanın olduğu her yerde Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin olacağını ifade ediyoruz. Elimizi çekinmeden taşın altına koyuyoruz. Tabi bunu yaparken bir güvencemiz var. O da bir ekip ruhu ve aile ortamı içerisinde mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan siz değerli çalışma arkadaşlarımız. Ben ayrıca bu güçlü ekibi koordine eden ve motivasyonunu en üst seviyede tutan ve edebiyatçı kişiliği ile ekip sinerjisi oluşturan SKS Daire Başkanımız Murat Yıldırım'a da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin akademik olarak odak noktaları olduğu gibi idari ve sosyal olarak da odak noktasının kültürel ve sosyal etkinlikler olduğunu; bu odak noktasında ise SKS daire başkanlığının olduğunu vurgulayan Rektör Çiftçi, “İdare yönetimi ve çalışanıyla bir bütündür. Biz hiçbir zaman bunu ayrı ayrı değerlendirmiyoruz. Yönetici olmanın zorlukları olduğu gibi sahada çalışmanın da zorlukları olduğunu biliyorum. Ama ben sizlerin yüzüne baktığımda, bu zorluları aşarak yaptığınız işten aldığınız keyfin güzelliğini görüyorum. Yani yaptığınız işe gönül verdiğiniz belli. Gönül rızasıyla yapılan bir işin de başarılı bir şekilde tamamlanmaması için hiçbir sebep yok. Sizlerde bunu ziyadesiyle yapıyorsunuz. Yani yaptığımız işe bir meslek olarak bakmaktan ziyade geride iz bırakmak ve güzel anılar biriktirmek için yaparsak çalışma hayatı bizim için daha keyifli olacaktır. Yaptığı işten keyif alan bir ekibimiz olduğu için bizlerde çok mutluyuz. Eksiklerimiz vardır ve olacaktır. Biz elimizden geldiği kadar bunları gidermeye çalışacağız. Ben çalışma azminiz, ekip ruhunuz ve bize kattığınız değerler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Çiftçi'nin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem, Genel Sekreter V. Sadık Yılmaz, İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salih Sarıcaoğlu 'da SKS personeline çalışmalarından dolayı tebrik ve teşekkürlerini ilettiler.

SKS Daire Başkanı Murat Yıldırım da daire başkanlığı olarak böyle bir ortamda Rektör Çiftçi başta olmak üzere kurum yöneticileri ile bir arada bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Yıldırım, “Marifet iltifata tabidir. Özverili bir şekilde çalışan ekibimizin kurumun en üst yöneticisi tarafından taltif edilmesi bizim için mutluluk verici. Bu şüphesiz ki ekip olarak bizim motivasyon ve aidiyet duygumuzu artıracaktır. Üniversitemiz her geçen gün büyüyen ve etki alanı gelişen bir üniversite. Biz de birim olarak sınırlı personel sayımızla arkadaşlarımızın özverisiyle her etkinliğe yetişmeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız. Baharın gelmesi ile kültürel ve sosyal etkinliklerimiz daha da artacak. Bu yoğun çalışma sürecinde bize her zaman maddi manevi destek olan önümüzü açan başta Sayın Rektörümüz olmak üzere kurum yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışma arkadaşlarıma da özverileri için teşekkür ediyor. Birlikte başarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmalarının ardında samimi sohbet ortamında devam eden programda Rektör Çiftçi birim yöneticileri ve personeli tek tek dinleyerek talep, öneri ve sorunlarını not etti ve çözüm önerilerini sundu.