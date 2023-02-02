Rektör Çiftçi'den Erciyes Üniversitesi'nde iş birliği vurgusu

Dr. Fatih Altun'u ziyaret eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Erciyes Üniversitesi ile ileriye dönük etki sahası geniş bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun'u ziyaret etti. Çiftçi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Dr. Fatih Altun, görüşmede Erciyes Üniversitesi'nin yaptığı yeni proje çalışmaları ve gelecek planlamaları hakkında Rektör Çiftçi'ye bilgi verdi. Altun, ilerleyen süreçte Çankırı Karatekin Üniversitesi ile ikili ilişkileri ve iş birliği alanlarını genişleterek ortak çalışmalara imza atmak istediklerini ifade etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek gösterdikleri nezaket ve ortak iş birliği planlamaları için Rektör Altun'a teşekkür etti. Rektör Çiftçi Türkiye'nin başta teknoloji ve sanayi olmak üzere birçok alanda sahip olduğu potansiyeli açığa çıkardığını, akademimizin de mevcut potansiyellerini geliştirerek bu ilerlemeye ortak olmasının gerekliliğini vurgulayarak, “Sayın Rektörümüzle ortak çalışmalar konusundaki fikir birliğimizi kıymetli buluyorum. Zira Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan 2023, 2053 ve 2071 vizyonu çerçevesindeki akademik sorumluluğumuzdaki bu ortak bilincin verimliliğe ve üretkenliğe güçlü bir zemin olacağına inanıyorum” dedi.

Rektör Çiftçi, dünyada olduğu gibi Türkiye'deki üniversitelerin de her birinin birikim ve tecrübe alanlarının faklı olduğunu belirterek, “Biz bu farklılıkları büyük bir zenginlik olarak görüyor, üniversitelerin farklı alanlardaki müktesebatlarını mezcetmelerine büyük önem atfediyoruz” diye konuştu.

Üniversiteler arasında yapılacak güçlü ikili işbirliklerinin bilim dünyasına ve ülke kalkınmasına sunacağı katkıyı, üreteceği katma değeri artıracağını kaydeden Rektör Çiftçi, “Biz Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak kendimizi yenilikçi, girişimci ve katılımcı bir üniversite olarak konumlandırıyoruz. Kendimizi tanımladığımız bu prensiplerin gereği olarak hem ulusal hem uluslararası alanda akademik iş birlikleri yapmayı vizyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin köklü ve en önemli araştırma üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi ile ileriye dönük etki sahası geniş bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Akademik programlar çerçevesinde ortak proje ve değişim programlarının ele alındığı ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve iyi niyet temennileri ile sona erdi.