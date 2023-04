Rektör Çiftçi'den lise öğrencilerine önemli bilgiler

Dr. Harun Çiftçi, gençlere önemli nasihatlerde bulundu .

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Gençliğimiz ve Geleceğimiz” söyleşisinde Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşan Çiftçi, önemli bilgiler verdi.

Türklerin tarihi ile ilgili önemli anekdotlar paylaşan Çiftçi, "Millet olarak tarihte çok büyük olaylarla yüzleştik. Zaten büyük bir millet olabilmek büyük imtihanları aşabilmek ile olur. Bin yıl önce de, beş yüz yıl önce de, yüz yıl önce de depremler oldu. Şehirler neredeyse yer değiştirdi. İnsanların, o şehirlerde sağ kalanların olmadığını ifade eden beyanları oldu. Ama bu topraklar yine bizim topraklarımız. Bu vatan, yine bizim vatanımız. Biz günümüzün teknolojisiyle birlikte o şehirleri yeniden inşa edeceğiz. Geleceğe yatırımlar yapacağız" dedi.

“Nerede bir sıkıntı varsa, orada insanlara kucak açan hep Türk milleti olmuştur”

“Tarihte toplumların bir milletleşme süreçleri vardır. Binlerce yıl öncesinden günümüze kadar gelen milletler içerisinde ise değerlerini muhafaza edebilmiş çok az sayıda topluluk olmuştur" ifadelerine yer veren Çiftçi, "İşte bu topluluklardan biri de Türk milletidir. Türkler, İslamiyet'i kabul ettikten sonra müthiş bir kültür değişimi yaşamış, sosyal dönüşümlerini gerçekleştirmiştir. İslamiyet ile birlikte, Türkler artık gittikleri her yere bir gaye için gitmiştir. Bu gaye, Allah'ın rızasına ve milletin duasına talip olma aynı zamanda âleme nizam verme davasıdır. Yani, Allah'ın isminin yüceltilmesi veya âleme nizam verme davası diyoruz. Dolayısıyla da gittiğimiz her kıtada, bu husus ve bu beklenti içerisinde, oradaki insanların da güvenliklerini kendimize bir emanet kabul ediyoruz. Türkler, gittiği her yerde İslam'ın adaletini götürmüş ve İslam hukukunu uygulamış, kısaca İslam'ın müsaade etmediği hiçbir şeyi yapmamaya özen göstermişlerdir. Bu nedenle gittikleri yerlerde İslam hukukuna göre şekillenen ortamlar kurmuşlardır. İşte bu ortamlar vesilesiyle de oradaki milletlerin kendi değerlerini ve kültürlerini muhafaza edebilmesine de bir anlamda müsaade etmişlerdir. Onların değerlerinin savunucusu ve koruyucusu da yine Türk milleti olmuştur. Yine dünyada nerede bir sıkıntı varsa orada da hep bizim milletimiz olmuştur. Çok büyük depremlerle yüzleşen farklı coğrafyalardaki insanlara, İspanya'daki Yahudilere yine Türkler kucak açmıştır. Son zamanlarda Myanmar'da insan hakları noktasında ciddi problemlerin yaşandığı ve Müslüman insanların oldukça sıkıntı çektiği bir dönemde de yine Türk milleti yardıma koşmuştur. Nerede bir sıkıntı varsa, orada insanlara kucak açan hep Türk milleti olmuştur. Çünkü bu İslam'ın bir emridir. Müminler ancak ve ancak kardeştir. Dolayısıyla onların sıkıntıları bizim sıkıntılarımız, onların hissiyatları bizim hissiyatımızdır anlayışı, milletimizin temel bir anlayışı haline gelmiştir. Bu gayretler neticesinde liderlik konusunda milletimize çok büyük sorumluluklar verilmiştir" diye konuştu.

Gençlere, geleceği inşa etme noktasında önemli görevler düştüğünü kaydeden Çiftçi, “Şu an önümüzde yüzyıllık bir süreç var ve ülke olarak geldiğimiz nokta itibariyle lider ülke olma potansiyelini devam ettiriyoruz. İnanıyorum ki bu istikamette, bugün bu sıralarda oturan siz değerli öğrencilerimizin de geleceği inşa etme noktasında çok ciddi katkıları olacaktır. Bizler de zamanında bu sıralardan geçtik. Hocalarınız da zaman zaman sizlerle hatıralarını paylaşıyorlardır. Gerçekten oldukça zor bazı dönemlerden geçtik. Bugün, bu zor dönemlerden gelen insanlar bir gaye ve bir gaye için çalışıyorlarsa daha rahat, daha donanımlı bir ortamda yetişen siz değerli gençlerimizin geleceğe bizlerden çok daha güzel katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Gençlerimizin bizlerden ve bizlerin de gençlerimizden bazı beklentileri var. Kıymetli arkadaşlar, bizde asla ve asla nemelazımcılık yoktur. Nerede sıkıntıya düşmüş bir insan varsa biz onların yanında olmak zorundayız. Bu bizim ortak hissiyatımızdır. Dolayısıyla, bulunduğumuz ortamda geleceği inşa etme noktasında hep beraber aynı idealler istikametinde bazı rotalar çizmemiz ve yol haritamızı belirlememiz gerekiyor. Bizlere gelen bilgilerden; yeni bilgiler üretmeli, yeni projeler geliştirmeli; yeni teknolojiler, yeni bilimsel anlayışlar ve yeni bilimsel metotlar ortaya koymalıyız. Bizim zamanımızda üç beş tane idealist insanın omuzlarından Türkiye bugün bu hale gelmişse, sizler gibi yüzlerce, binlerce, on binlerce idealist insanların omuzlarında gelecekte neler olmaz ki! O yüzden kendimize güveneceğiz. Bu özgüvenimizi, milletimizin değerlerinden, ürettiğimiz bilgilerden, tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizin kodlarından alacağız. Hayatın her safhasında bir ilim öğrenme mecburiyetiniz var. Öğrendiğiniz ilimler sizlerde bazı değişiklikler yapacak. Bu değişiklikler olgunlaşma sürecini ortaya çıkaracak. Dolayısıyla, bu dönüşümü kendi içimizde ve kendi kültür kodlarımızla yapabildiğimiz zaman, çevremizi ve toplumumuzu da etkileyerek bir sosyal dönüşümü sağlayabiliriz. Buna toplumsal dönüşüm ve tekâmül diyoruz. Bu, istenilen yönde toplumu dönüştürmektir. Toplumu dönüştürmeyle ilgili ise farklı toplum mühendislikleri vardır. Toplum mühendislikleri, algılar üzerinden toplumu belli bir potaya getirmek ister. Kendi değerlerimiz üzerine kendi potansiyellerimiz üzerinden bir dönüşüm ve haykırış ile birlikte sözümüzü, düşüncemizi, ideallerimizi ortaya koymamız gerekiyor. İşte bu nedenle bizler, toplum mühendisliğine son derece karşıyız. Dolayısıyla toplumsal dönüşümü veya tekamülü, nitelikli insan faktörü ile yapacağız” ifadelerini kullandı.

Söyleşi, Rektör Çitçi tarafından öğrencilerin sorularını cevaplandırmasıyla birlikte sona erdi.