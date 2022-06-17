Rektörler ortak projeler için ÇAKÜ'de buluştu

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde bir araya gelen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ortak projeleri değerlendirmek amacıyla toplantı yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı'da bir araya gelerek ortak proje çalışmaları ve ikili iş birlikleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı kampüsü Rektörlük makamında buluşan rektörler, üniversitelerin bölge turizme, sanayi iş birlikleri, ortak bilimsel çalışmalar, değişim programları, kültürel faaliyetler hakkında görüş alış verişi ve teknik çalışmalar gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi,” Komşumuz ve paydaşımız olan iki üniversitenin güzide rektörlerini Üniversitemizde misafir etmekten son derece mutluyuz. Tabi üniversitelerin eğitim- öğretim faaliyetleri yanında bulunduğu şehre, bölgeye ve ülkeye sosya-kültürel, bilim, turizm, sanayi gibi alanlarda da katkı sunma ve yeni değerler üretme görevleri vardır. Biz de bölgede bulunan üç şehir üniversitesi olarak bu alanlarda yapabileceğimiz ortaklıklar ve katkılar üzerine uzun değerlendirmelerde ve fikir teatisinde bulunduk. Belli konular üzerinde de mutabık kalarak çalışmalara başlama kararı aldık. Bu çalışmalar olgunlaştığında şehirlerimizde bulunan yerel dinamikleri ve diğer paydaşları da dahil ederek güzel çıktılar elde edeceğimize inanıyoruz” dedi.

Çankırı'da ve Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, bölge üniversiteleri olarak yaptıkları güç birliğinin bölge turizmine, sanayisine ve kültürüne önemli katkılar sağlayacaklarını ifade etti.

Görüşme karşılıklı iyi niyet temennileri ve şehirlerin simgelerini ifade eden hediye takdimleri ile sona erdi.