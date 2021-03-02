Restoran ve kafeler aylar sonra müşteri kabul etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme açıklamalarının ardından bugün yeniden açılan kafeler ilk müşterilerini aldı. Mesailerine temizlik çalışmaları ile başlayan işletme sahiplerinin kurallara tam uyduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından dün kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini açıklamasının ardından Çankırı'da kafe, restoran ve pastane sahipleri sabahın erken saatlerinde işletmelerine gelerek hazırlık yaptı. Aylardır müşteri kabul edemeyen fakat paket servis hizmeti veren işletmelerde temizlik çalışmaları yapılırken masa ve sandalyeler de belirlenen kurallara göre yeniden yerleştirildi. Sabah 07.00-19.00 saatleri arasında kapasitesinin yarısı kadar müşteriyi ağırlayabilecek işletmelerin kurallara uyduğu görüldü.

Kafe sahibi Alper Filiz, "Uzun bir aradan sonra tekrar açmak bize mutluluk veriyor. Kapalı kaldığımız süre zarfında personelimizin de bizim de mağduriyetimiz oldu. İnşallah herkes tedbirlere uyarak hareket eder. Tekrar kapanma durumu olmadan virüs bitmiş olur. Açıldığımız için mutluyuz" dedi.

Bu süreçten kafelerin olumsuz etkilendiğini ifade eden Cahit Kürşat Erdem ise, "Bizim için zorlu bir süreçti. Atlattık. İnşallah saatler de genişletilirse daha iyi olur. Beklentilerimiz iyi olması yönünde. Bizim için zorlu bir süreçti. Yeni açmıştık kafe sektörüne yeni bir giriş yapmıştık. Bizim için de zorluydu. Hayırlara vesile olur inşallah, olumsuzlukları unutmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.