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S plaka için son tarih 31 Temmuz

Çankırı Belediyesinin servis araçlarına yönelik başlattığı “S plaka” uygulamasında başvuru süreci 31 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak.


Belediye Meclis kararı ile bu yılın yedinci ayından sonra Çankırı şehir merkezinde S plaka taşımayan araçlar, öğrenci ve personel servis taşımacılığında kullanılamayacak.


Çankırı Belediyesinin 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe konulan okul ve servis araçları yönetmeliği kapsamında başlattığı “S plaka” uygulaması, 31 Temmuz 2019'da sona erecek. Çankırı'da servis taşımacılığı sektörüne standart getirecek uygulamadan yararlanmak isteyen esnaf, belirtilen tarihe kadar başvurularını yapabilecek.


Belediye Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 31 Temmuz tarihi itibari ile S plaka sahibi olmayan esnaf, servis taşımacılığı yapamayacak.

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