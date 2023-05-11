Şabanözü MYO eğitim-öğretime başlıyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin açılışı için uzun yıllardır beklenen Şabanözü Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretime yeniden başlıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin (ÇAKÜ) eğitim-öğretim hizmetlerine hazır hale getirilen Şabanözü Meslek Yüksekokulu açılıyor. Şabanözü MYO'nun Çankırı'ya hayırlı olması dileklerini ifade eden ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Çok bekledik ama beklediğimize değdi. ÇAKÜ olarak, yaşadığımız şehre, ilçeye, topluma ve ülkeye katkı sağlamaya ve değer üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Şabanözü Meslek Yüksekokulu'nun mevcut bölümleri ile kendi adı altında eğitim-öğretim hizmetlerine devam edeceğini açıklayan Rektör Çiftçi, destekleri dolayısıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a, YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'na, Çankırı milletvekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu'na, Salim Çivitcioğlu'na, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'a, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan'a, Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'a ve tüm destek olanlara teşekkürlerini iletti.