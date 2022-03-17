Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde freninin boşalması neticesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Şabanözü-Orta karayolu Karaören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Acar (47) idaresindeki 37 PN 205 plakalı kömür yüklü kamyon, freninin boşalması neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Acar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acar'ın cenazesi Şabanözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.