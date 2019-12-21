Şehit aileleri ebru çalışmasında bir araya geldiler

Yapılan etkinlik ÇAKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ÇAKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Müzeyyen Aksöz Şen, "Bugün burada şehit ailelerimizle beraber onlara daha faydalı olabilmek için sosyal hayatlarını geliştirebilmek için ebru etkinliği düzenledik. Ebru etkinliğimize güzel bir katılım sağlandı. Farklı farklı objeler üzerinde, çeşitli ebru tekniklerini göstererek ebru çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şehit ailelerimizin acılarını dindiremeyiz ama bir nebze içlerine serinlik verirsek bizler için mutlu bir şey olacak. Beklediğimizin üzerinde güzel çalışmalar çıktı. Kendi ruhlarını yansıttılar aslında. Faydalı olduğunu düşünüyoruz. çeşitli ebru tekniklerini uyguladık. Gayet mutlu oldular onların mutlulukları da bizi mutlu etmiş oldu." ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılan Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı'nın eşi Ayşe Teke, "Ebru çalışmasından çok mutlu olduk. Bizi çok dinlendirdi. Burada çeşitli ürünler ürettik. Bu tarzda etkinliklerin devamını da bekliyoruz" dedi.

Nazmiye Yusuf, "Etkinliği yaparken moralimiz düzeldi. Stresimizi attık. Daha öncesinde hiç yapmamıştım. İlk defa ebru yaptım çok mutlu oldum. Emeği geçen hocamıza ve derneğimize teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinliklerin sürekli olmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılan etkinlikte katılımcıların tamamıyla birlikte Türk Bayrağı ebru çalışması yapıldı. etkinliğe katılan Şehit aileleri etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdiler.