Seyir halindeki otomobil birden alev aldı

Çankırı'da D-100 karayolunda seyir halinde bulunan bir otomobil birden alev aldı ve araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'dan Samsun'a hareket eden otomobil, Ilgaz ilçesine 15 kilometre kala yolda çukura girdikten sonra alev aldı. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri gelerek duruma müdahale etti. Hafif yaralanan sürücü 112 acil sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.