'Siber Vatan'a beyaz şapkalı yeni hackerler katılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kalkınma Ajansları 2022-2023 Genç İstihdamı Teması çerçevesinde gençlerin istihdamına yönelik Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem katıldı.

İmzalanan protokol ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı aracılığıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencilerine siber güvenlik konusunda düzenlenecek özel bir programla eğitim verilecek. Program çerçevesinde öğrencilere 'beyaz şapkalı hacker', Linux, sızma testi, tersine mühendislik ve zararlı yazılımlar konularında eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Eğitimlerin ardından yapılacak özel çalışmalarla programın devam etmesi planlanıyor. Bu çerçevede siber güvenlik uzmanı istihdam edecek şirketlerle öğrencilerin bir araya geleceği kamplarla program sona erecek. Nihai amacı istihdam olan bu projenin daha verimli olmasını sağlamak amacıyla kontenjanı 45 kişi ile sınırlandırıldı.

Hedef, TR82 Bölgesinde nitelikli insan kaynağını yetiştirmek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol töreni açılışında, kalkınma ajansı olarak hedeflerinin gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırarak, TR82 Bölgesi'nde siber güvenlik konusunda ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek olduğunu açıkladı.

Konuşmasında Siber Vatan Programı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından takip edildiğine de vurgu yapan Genel Sekreter Dr. Genç, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2022 ve 2023 yılları Genç İstihdam teması olarak belirlendi. Bizler de kalkınma ajansları olarak gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik bir dizi programlar yürütüyoruz. Özellikle gençlerimizin eğitim ve kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla yetkinliklerini ve becerilerini arttırmayı hedefliyoruz. Bu programlardan bir tanesi de Siber Vatan Programı'dır. Bu program Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ilk olarak hayata geçirilmişti. Burada elde edilen başarılar neticesinde de ülkemizin farklı yerlerinde uygulanmaya başlandı. Siber Vatan Programı ile siber güvenlik konusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Burada da Çankırı Karatekin Üniversitemizle birlikte işbirliği protokolümüz çerçevesinde bu programı gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizin katılımını sağlamak üzere programa ilişkin bir başvuru takvimimiz var. Sonrasında mülakatlar gerçekleştirerek bu eğitimlere katılmaya hak kazanan adaylarımız belirlenecek. Süreçte öğrenciler ilk hafta eğitimlere başlayacaklar. Bir dizi eğitim programının akabinde de gençlerimiz yarışmaya katılacaklar" dedi.

Programın önemine değinen Genç, "Bu program Savunma Sanayi Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından da yakinen takip ediliyor. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızda yakından izliyor. Burada yer alacak gençlerimiz siber güvenlik konusunda doğrudan istihdam edilebilecekler. Bu yönüyle kıymetli bir program olduğunu değerlendiriyoruz. Bu programın Çankırı'daki gençlerimize faydalı olmasını temenni ederek, işbirliği imkanını bizlere sağladığı için de Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Siber Vatan Programı, gençlerin istihdamı için önemli bir adım

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi ise Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte imzaladıkları protokolle, Türkiye'nin öncelikli alanlarından olan Siber Güvenlik alanında çalışmaların yaygınlaştırılmasına ve gençlerin eğitilerek istihdam edilmesine imkan sağlayan önemli bir adım atıldığını söyledi.

Konuşmasında KUZKA'nın siber güvenlikte Türkiye'nin öncelikli alanlarına katkı yapma adına Bölgede çok güzel çalışmalar yaptığını da vurgulayan Rektör Prof. Dr. Çiftçi “Bugün çok önemli bir protokolle bir araya geldik. Özellikle Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı üniversitemizin birçok faaliyetine doğrudan destek vermektedir. Ajansımızca siber güvenlik alanında Türkiye'nin öncelikli alanlarına katkı yapma adına Bölgede çok güzel çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmaların yaygınlaştırılması adına önemli bir adımını Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde atmış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin siber güvenlik alanında eğitim alması, yetiştirilmesi ve özellikle bilgi ve teknoloji alanında siber güvenlik ihtiyacı duyulan yerlerde istihdam edilmesine yönelik çok önemli bir çalışma başlatmış olduk. Dolayısıyla bu çalışmayı yürütecek, sürdürülebilir hale getirecek çıktılarının da ülke menfaatleri doğrultusunda kullanılacağı bu protokolü Sayın Genel Sekreterimizle birlikte imzalamış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Söz konusu eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler başvurularını "www.sibervatan.org/ogrenci-ol" web adresinden gerçekleştirebilecekler. Başvuruların tamamlanmasının ardın adaylardan çevrimiçi ortamda uygulanacak sınavda derece elde edenler, eğitimlere katılmaya hak kazanacaklar. Program çerçevesinde sunulacak eğitimlerden üniversitede öğrenim gören toplam 45 öğrenci yararlanabilecek.

Siber Vatan Programı'na başvurular 17 Şubat 2023 tarihine kadar çevrimiçi ortamdan kabul edilecek.