Şifahanelerde kullanılan yöntemleri tekrardan canlandırmaya çalışıyorlar

Gazi Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi tarafından "Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi" kapsamında yapılan Şifanameler Projesi'nde Gazi Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi tarafından Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde dinleti gerçekleştirildi.

Yapılan programda merkezde bulunanlara geçmiş dönemlerde uygulanan müzikle tedavi uygulaması yapıldı. Proje hakkında açıklama yapan Gazi Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Ali Demir, "Geçmişten günümüze şifa nameler adlı proje kapsamında hastanelerde yapmayı planladığımız 2. Dinletimizi gerçekleştirdik. 1.sini Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde yapmıştık. Bu proje kapsamında geçmişte kullanılmış olan tedavi yöntemlerine dikkat çekmek atalarımızın kullandığı tedavi yöntemleri ve şifahanelerde kullanılan tedavi yöntemlerine tekrar günümüzde kullanılabileceğine dikkat çekmekti amacımız. Bu kapsamda ülkemizin çeşitli bölgelerinde bulunan tarihi şifahanelere geziler düzenledik. Başta Amasya olmak üzere bu hafta sonu da Sivas Divriği'ye gittik. Bundan sonrada Edirne ve İstanbul ziyaretlerimiz olacak. Onun dışında okulumuzda bir şifa hane modeli oluşturuyoruz. İçerisinde tuz odası da bulunan Çankırımıza özgü bir şifa kaynağı olan şifa hane yapıyoruz. Bunun tamamlanması da muhtemelen Mayıs ayı başında tamamlanacak. Açılışında yine bu şekilde bir konserle açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Program kapsamında çeşitli müzik dinletileri gerçekleştirildi.