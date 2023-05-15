İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Silah kaçakçılarına operasyon: 7 kişi gözaltı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı kipleri tarafından Rize’de düzenlenen operasyonda, silah üreterek sattığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı kipleri tarafından Rize'de düzenlenen operasyonda, silah üreterek sattığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca, Karadeniz bölgesinden İstanbul'a silah sevk edildiği tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan şahıslara ait 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli tabanca üretirken suçüstü yakalandı.


Şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda 3 adet silah imalathanesi, 34 adet tabanca namlusu, 18 adet tabanca tetik tertibatı, 2 adet tabanca Kabzası,1 adet tabanca gövdesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan' 2'si tutuklandı. Diğer şahıslar ise serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.