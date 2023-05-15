Silah kaçakçılarına operasyon: 7 kişi gözaltı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı kipleri tarafından Rize'de düzenlenen operasyonda, silah üreterek sattığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca, Karadeniz bölgesinden İstanbul'a silah sevk edildiği tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan şahıslara ait 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli tabanca üretirken suçüstü yakalandı.

Şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda 3 adet silah imalathanesi, 34 adet tabanca namlusu, 18 adet tabanca tetik tertibatı, 2 adet tabanca Kabzası,1 adet tabanca gövdesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan' 2'si tutuklandı. Diğer şahıslar ise serbest bırakıldı.