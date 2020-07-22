Sinop Valisi Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Ankara karayolu Ballıca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu Nurullah Çetinkaya idaresindeki 06 BH 8774 plakalı otomobil, Süheyla Adaş (60) idaresindeki 34 FZ 5350 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada Vali Karaömeroğlu, şoförü ve koruması Yasin Akçaoğlu ile diğer araçta bulunan Hilal Uçarsu (16), Onur Uçarsu (13) kardeşler ile anneanneleri Süheyla Adaş yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Süheyda Adaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vali Karaömeroğlu'nun ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Vali Karaömeroğlu'nu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Sinop Valimiz Ankara'ya doğru seyahat ederken bir trafik kazası geçirdi. Kendisinin ve araçta bulunan diğer arkadaşların sağlık durumları iyi. Diğer araçta bulunan maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 2 kişinin sağlık durumları iyi, tedavileri devam ediyor. Ben hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah rahmet eylesin, yaralılara da geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun” dedi.