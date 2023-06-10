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Sis bulutları ile kaplanan Ilgaz Dağı'nda mest eden görüntüler

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda sis ve yeşilin buluşması kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda sis ve yeşilin buluşması kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Mest eden görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.


Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı yaz mevsiminin gelmesi ile ayrı bir güzelliğe büründü. Sis ile yeşilin buluştuğu Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Haziran ayının gelmesi ile yeşil örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı'nda görenleri mest eden sis manzarası havadan görüntülendi.

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