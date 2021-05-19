Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın o anları anlattı

Çankırı'da, sokak ortasında şiddete uğrayan Meryem Yel açıklamada bulundu. Yel, “Bu vahim olayın başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum” dedi.

Çankırı'da, 18 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, eski eşi tarafından eşya paylaşımı esnasında darp edilen Meryem Yel (42) konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gerçekleşen olay sonrası yanında bulunan herkese teşekkür eden Yel, “Aynı günün sabahında S.Ç. ile anlaşmalı olarak boşandık. Daha sonrasında mahkeme kararına istinaden özel eşyaların paylaşımı yapılacaktı. Bu sırada eski eşim ve yakınları tarafından kızımın evi önünde, kızlarım ve ben saldırıya uğradık” dedi.

“Bu vahim olayın başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum”

Eski eşi tarafından saldırıya uğrayan Yel, olayın devamını şu şekilde anlattı:

”Videolarda da olay görülmektedir. Süreç Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir. Bu vahim olayın başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum. Gereğinin ilgili makamlarca yapılacağı konusunda şüphemiz yoktur. Yanımda olan herkese tekrardan teşekkür ederim."

“Bu sürecin sonuna kadar takipçisiyiz”

Mağdur Meryem Yel'in avukatı Buket Uysal ise soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü, sürecin ise takipçisi olacaklarını belirterek, “Dün akşam gözaltına alındılar. Yaşanılan olayla ilgili öncelikle kendi müvekkilim adına ve tüm kadınlar adına ben bir kadın olarak öncelikle mesleğimin dışında gerçekten çok üzgünüm ama Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma gerçekten çok büyük bir titizlikle ve hassasiyetle başladı ve yürütülüyor. Bizim gereğinin yapılacağı konusunda hiç şüphemiz yok. Biz de mağdur avukatları olarak sonuna kadar bu sürecin takipçisiyiz. Başka hiçbir kadının bu mağduriyetleri yaşamaması için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar olayın takipçisi olacağız ama savcılığımızda çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle soruşturma aşamasını yürütmektedir" ifadelerine yer verdi.