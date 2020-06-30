'Son Nokta' operasyonunda 9 tutuklama

Ankara ve Çankırı illerinde aralarında şehit ailesinin de bulunduğu vatandaşlardan hayvan, gayrimenkul ve otomobil alarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Son Nokta' operasyonunda adliyeye çıkartılan 20 kişiden 9'u tutuklandı.

22 Haziran günü, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, aralarında şehit ailesinin de bulunduğu vatandaşlardan hayvan, gayrimenkul ve otomobil alarak karşılıksız çek-senet verip dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Ankara ve Çankırı illerinde "Son Nokta" operasyonu düzenlendi. Bunun üzerine adresleri tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Suç örgütü lideri Recep A. ile Ertuğrul Ö., Erkan Ç., Oğuz Ç., Yaşar A., Fazıl Ş., Ekrem Ç., Ferhat K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.