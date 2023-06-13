İhlas Haber Ajansı

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Starlink uyduları Çankırı'da görüldü, vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde görülen Starlink uyduları vatandaşlarda merak uyandırdı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde görülen Starlink uyduları vatandaşlarda merak uyandırdı. Vatandaşlar uyduları cep telefonu ile görüntülendi.


Elon Musk'a ait SpaceX'in Starlink uyduları Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde görüldü. Gece saatlerinde gökyüzündeki sıralı uyduları gören vatandaşlar, merakla o anları cep telefonu ile görüntüledi. Cep telefonu ile kaydedilen uydular bir süre sonra gözden uzaklaşarak kayboldu.


O anları kaydeden vatandaşlar, daha önce görmedikleri zincir şeklindeki ışık saçan uyduların kendilerinde merak uyandırdığını ve cep telefonu ile görüntülediklerini söyledi.

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