İhlas Haber Ajansı

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Sular çekildi, kemikler ortaya çıktı

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde yağmur sularının çekilmesiyle yaşanan göçükte insan kemikleri ortaya çıktı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yağmur sularının çekilmesiyle yaşanan göçükte insan kemikleri ortaya çıktı.


Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyündeki boş bir arazide yağmur sebebiyle biriken suların çekilmesiyle göçük meydana geldi. Vatandaşlar, göçük sırasında toprağın altından insan kemiklerinin olduğunu fark etti. Köy muhtarı Ömer Ünver, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, insan kemikleriyle ilgili inceleme başlattı.

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