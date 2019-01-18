Takdir getirene tıraş ücretsiz

Çankırı'da bir erkek kuaförü tarafından takdir alan öğrencilere ücretsiz tıraş yapacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Karnelerin verilmesinden sonra tıraş olmak için kuaföre giden öğrenciler karne ve takdir belgelerini yanında götürerek ücretsiz bir şekilde tıraş oldular. İşletme sahibi Ergün Bekiroğlu, “Öğrenciler bugün karnelerini aldılar. Biz de eğitime destek amaçlı motivasyon vermek için takdir belgesini getirene ücretsiz tıraş yapıyoruz” dedi.

Tıraş olmak için gelen öğrencilerden İsmail Mülayim ise, “Berber ağabeyimizin yaptığı bu kampanyayı duydum ve takdirimi alıp geldim. Tıraşımı oldum. Kendisine teşekkür ederim. Bu tür kampanyaların ilimizde yaygınlaşmasını istiyorum” diye konuştu.