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Tarihi Çamaşırhane Müzesi, genç müzisyenlere ilham veriyor

Çankırı’da yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini toplayan Tarihi Çamaşırhane Müzesi, genç müzisyenlere ilham veriyor.

Çankırı'da yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini toplayan Tarihi Çamaşırhane Müzesi, genç müzisyenlere ilham veriyor.


Çankırı Belediyesi tarafından hizmete açılan Tarihi Çamaşırhane Müzesi, ziyaretçilerinin yanı sıra farklı atmosferi ve akustik ortamı ile müzisyenlerin de dikkatini çekiyor. Çankırı Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak çamaşırhane kültürünün yaşatıldığı bir müze haline dönüştürülen Tarihi Çamaşırhane Müzesi, müzikle uğraşan gençlerin uğrak yeri oldu. Müzede bu kez Çankırı Belediyesi Çivitçioğlu Medresesi Sanat Merkezi bünyesinde devam eden ney kursu öğrencileriyle def, bağlama ve saksafon çalan müzisyenler bir araya geldi. Doğu ve batının notalarla harmanı, müzeye gelen ziyaretçileri de mest etti. Müzede eski çamaşırhane kültürünü canlandıran heykeller ise müzik yapan gençlere fon oldu.


Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı'daki müzelerin sadece gezilip görülecek mekânlar olmadığını, aynı zamanda yaşayan mekânlara dönüştürülerek vatandaşlara sosyalleşebilecekleri ortamlar sunduklarını kaydetti.

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