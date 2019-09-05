İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi eserlerle yakalandı

Çankırı’da tarihi eserlerle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Çankırı'da tarihi eserlerle yakalanan şahıs gözaltına alındı.


Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada A.Y. isimli şahıs 8 adet kitap, 1 adet kılıç, 9 adet farklı boyut ve özelliklerde obje ile yakalandı. Gözaltına alınan zanlı hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılırken, ele geçirilen eserler İl Kültür Müdürlüğüne teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.