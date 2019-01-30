TARSİM bilgilendirme toplantısı

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, Tarım ve Orman Müdürü Osman Çakır, köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı TARSİM bilgilendirme toplantısında tarım sigortaları hakkında genel bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, programa iştirak edenlere geldikleri için teşekkür etti. Tarım sigortaları hakkında genel bilgi veren TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Osman Tan, 2006 yılında ilk poliçenin kesildiğini aktararak, 2006 yılından önce bazı sıkıntı ve zorlukların yaşandığını dile getirdi. 2006 yılında kurumsallaşmaya gidildiğini de dile getiren Tan, bir havuz kurulunun oluşturulduğunu ve o günden buyana çiftçilere hizmet verildiğini ifade etti.

Tarım sigortalarına devletin ciddi prim desteği verdiğini de aktaran Tan, çiftçilerin sigorta konusunda daha hassas olması ve en sona bırakmaması gerektiğini ifade etti. TARSİM faaliyetlerine de değinen Tan, önümüzdeki günlerde yeni çalışmalarla çiftçilere daha güzel hizmet vereceklerini dile getirdi. Çiftçilerin en önemli sorunlarından birinin kuraklık olduğunu ve Çankırı'da kuraklık nedeniyle çok kişinin canının yandığını da aktaran Tan, "Kuraklık çok ciddi bir doğal afet" dedi.

Kuraklık konusunda artık ilçe bazında değil köy bazında çalışma yapacaklarını da aktaran Tan, sigorta poliçesi yaptıran çiftçilere de önemli bir uyarıda bulundu. Çiftçilere gerçek değerden poliçe yapmaları konusunda uyarıda bulanan Tan, gerçeğe dayanmayan beyanlar yüzünden sıkıntı yaşayabileceklerini dile getirdi.