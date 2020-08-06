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Tatlı Çay'a 5 metre yükseklikten düşen kadın ölümden döndü

Çankırı’da 5 metre yükseklikten Tatlı Çay’a düşen kadın ölümden döndü.

Çankırı'da 5 metre yükseklikten Tatlı Çay'a düşen kadın ölümden döndü. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Çankırı'da 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerindeki Tatlı Çay'a dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen Z.Ş. isimli kadının imdadına ilk vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerince, kadın düştüğü toprak zeminden sedye yardımıyla çıkartıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Z.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bulvar üzerinde ekip araçlarını ve ambulansları gören bazı sürücüler, yol kenarına park ettikleri araçlarından olayı izledi. Bu esnada sürücülerin hatalı park yapmaları dolayısıyla bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise hatalı park yapan sürücüleri uyararak trafiğin akışını sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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