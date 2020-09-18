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Tedbir kurallarını ihlal eden 2 iş yerine kapatma cezası

Çankırı’da korona virüs tedbirlerine uymayan iki iş yeri 1 gün süre ile kapatıldı.

Çankırı'da korona virüs tedbirlerine uymayan iki iş yeri 1 gün süre ile kapatıldı.


Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve etkisi dünya genelinde görülen korona virüsle ilgili ülke genelinde çeşitli tedbirler alındı. Çankırı'da alınan tedbirler kapsamında kuralları ihlal eden iki iş yerine 1 gün süre ile faaliyeti durduruldu.


Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kural ihlalini tekrarlayan 2 iş yerimize kapatma cezası uyguladık. Kamu sağlığını korumaktan gayrı bir amacımız yok. Bu amaçla arkadaşlarımızla birlikte yoğun mesai harcamaktayız, lütfen sizler de kurallara uyarak bize destek olun” dedi.

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