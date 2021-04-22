'Temiz Sokaklar' isimli fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Çankırı'da fuhuş için yer temini ve aracılık yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şahıstan 2'si tutuklandı.

Çankırı'da aracılık ve yer temini yapılarak fuhuş yaptırıldığı, yasadışı yollarla kadın getirerek göçmen kaçakçılığı yapıldığının belirlenmesi üzerine Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekipler tarafından şüpheli şahıslar takip altına alındı. 2 ay süren takip çalışması sonrasında tespit edilen 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

'Temiz Sokaklar' adı verilen operasyonda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan operasyonda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet tabanca mermisi, yüklü miktarda Türk Lirası, 3 milyon 880 bin Irak Dinarı, 2 bin 200 dolar ve çok sayıda kira kontratı, tapu fotokopileri, pasaport, banka dekontları, cep telefonu, sim kart ve hafıza kartları ele geçirildi.

Operasyon sonrası adli makamlara sevk edilen 1'i Irak uyruklu olmak üzere 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

Ayrıca fuhuş yapmaları için aracılık yapılan ve yer temin edildiği tespit edilen 2 Azerbaycan, 2 Özbekistan ve 1 Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplam 5 yabancı kadın sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.