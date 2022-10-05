Terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Çankırı'da terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında gözaltı kararı verilen şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.