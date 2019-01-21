Topluma geri kazandırma programı başlatıldı

Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliğinde, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili olan 18 Ocak-04 Şubat 2019 tarihleri arasında, kamu hizmeti cezaları kapsamında bulunan yükümlüler, her ilde belirlenen bir okulda boya, tadilat ve temizlik gibi işleri yapmak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirecek.

Bu kapsamda Çankırı'da, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Denetimli Serbestlik Müdür V. Fatma Pehlivan Yılmaz ve denetimli serbestlik ve okul personelinin katılımı ile çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla, yarıyıl tatili süresince, okulun boya, tadilat ve temizlik işleri Çankırı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan yükümlüler tarafından gerçekleştirilmeye başlanıldı.