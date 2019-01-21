İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Topluma geri kazandırma programı başlatıldı

Denetimli serbestlik kapsamında kanunlar tarafından belirlenen şüpheli, sanık, hükümlüler hakkında mahkemeler tarafından verilen ceza ve tedbirlerin uygulandığı toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak iyileştirilmesi ve tekrar topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan program sistemi 18 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında uygulanacak.


Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliğinde, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili olan 18 Ocak-04 Şubat 2019 tarihleri arasında, kamu hizmeti cezaları kapsamında bulunan yükümlüler, her ilde belirlenen bir okulda boya, tadilat ve temizlik gibi işleri yapmak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirecek.


Bu kapsamda Çankırı'da, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Denetimli Serbestlik Müdür V. Fatma Pehlivan Yılmaz ve denetimli serbestlik ve okul personelinin katılımı ile çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla, yarıyıl tatili süresince, okulun boya, tadilat ve temizlik işleri Çankırı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan yükümlüler tarafından gerçekleştirilmeye başlanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.