Tren kazasında hayatını kaybeden makinist Çankırı'da toprağa verildi

Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden makinist, Çankırı'nın Şabanözü ilçesine defnedildi.

Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybeden makinist Adem Yaşar'ın cenazesi dün gece Şabanözü ilçesindeki baba evine getirildi. Adem Yaşar'ın cenazesi bugün baba evinde helallik alındıktan sonra cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Şabanözü ilçe merkezinde yapılan cenaze töreni öncesinde baba Sezai ve kardeşi Yasin Yaşar taziyeleri kabul etti.

Mesleğinde idari kısma geçmesini istediklerini ancak Adem Yaşar'ın kabul etmediğini belirten dayısı Mehmet Yaşar Çelebi, "Mesleğini çok seviyordu. Gönülden severek hizmet ediyordu. Biz sürekli konuşurduk. En son konuştuğumuzda kar yağdığını, dışarı çıkıp ailesiyle güzel vakit geçirdiklerini anlatmıştı. Mevlam bu şekilde uygun görmüş" dedi.

13 yıldır makinistlik yapan Adem Yaşar'ın evli olduğu ve Selim (4) ve Timur (9) adında 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Cenaze törenine AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, kurum müdürleri ve sevenleri katıldı.