İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trenin altında feci şekilde can verdi

Çankırı’da yabancı uyruklu bir şahıs trenin altında feci şekilde can verdi.

Çankırı'da yabancı uyruklu bir şahıs trenin altında feci şekilde can verdi.


Kaza, Çankırı'da Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahıs karşıya geçmek isterken Çankırı - Kızılırmak yönünde hareket eden trenin altında yaklaşık 50 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Olayda makinistler M.K. ve V.Ç gözaltına alındı. Ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.