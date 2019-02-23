“Türk İşaret Dili Eğitim Programı” sertifikaları verildi

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Türk İşaret Dili 1. ve 2. Seviye, Türk İşaret Dili Tercümanlık Kursu'nu tamamlayan 90 kişiye sertifikalarını takdim ederek başarılar diledi. Kursu başarıyla bitiren gençler, Türkiye Sağırlar Federasyonu tarafından onaylı işaret dili tercümanı alımlarında geçerli olan sertifikanın da sahibi oldu.

İşaret dili alanındaki eğitimleri ve düzenlediği İşaret Dili Festivalleri ile bu alanda önemli çalışmaların temsilcisi olan Çankırı Belediyesi, çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdı. Türk İşaret Dili 1. ve 2. Seviye, Türk İşaret Dili Tercümanlık Kursu açan Çankırı Belediyesi, İşaret Dili Eğitmeni Semih Güneş eşliğinde 90 kişinin daha yetiştirilmesini sağladı. Kursu başarıyla bitiren gençler, Türkiye Sağırlar Federasyonu tarafından onaylı işaret dili tercümanı alımlarında geçerli olan sertifikanın da sahibi oldu.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, gençlerin yetenekleri, bilgi ve becerileri doğrultusunda onlara katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, “Çankırı'da işaret dilini aktif bir şekilde kullanabilen, işitme engellilerle iletişim kurabilen, işaret dilinde tercümanlık yapabilen birçok gencimiz oldu. Onlara farklı alanda bir öğreti ve yeni bir istihdam alanı kazandırdığımız için mutluyuz" dedi.

Sertifikalarını alan kursiyerler de kendilerine verilen fırsattan dolayı Başka Boz'a teşekkür etti.