Türk Mutfağı Haftası'nda Çankırı'nın yöresel yemekleri boy gösterdi

Çankırı'da Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Aşçılar federasyonu ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde üretilen yöresel yiyecekler ve el işi ürünler sergisi açıldı.

Çankırı'da 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede, Çankırı Karatekin Parkında düzenlenen programda yöresel yemekler ve yiyecekler görücüye çıktı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çankırı Aşçılar Derneği ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde üretilen yöresel yiyecekler ve el işi ürünlerin sergilendiği parkı yüzlerce vatandaş ziyaret etti. Yöresel yemeklerin tanıtılması amacı ile düzenlenen programda vatandaşlar, şeflerden bilgi aldı. Programda vatandaşlara da yöresel yemekler ikram edildi.

Alanı ziyaret eden Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı'nın yöresel mutfak kültürünün çok zengin olduğunu belirterek, "Çankırımızın yöresel mutfak kültürü çok zengin. Belediyemizin de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün son dönemde bu konuda büyük çabası var. Hem yöresel işaretli ürün sayısının arttırılması hem de bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması adına bugün de burada güzel bir örneğe hep beraber şahitlik ediyoruz. İnşallah hedefimiz il Kültür ve Turizm Müdürlüğü, valilik, belediye, bu güzel ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması, gençlerimiz, yeni nesillerimiz anneannelerinin lezzetlerini unutmaması. Her ne kadar son dönemde fast food gibi farklı yemek kültürleri, caddelerimizi fazlasıyla işgal etmiş olsa da bizim gayretimiz tüm bu ürünlerin gelecek nesillere tanıtılması olacak. Bugün de güzel bir etkinliğe şahitlik ettik" dedi.

Çankırı Aşçılar Derneği Başkanı Hayretin Köroğlu ise, "16 tane ilimizde coğrafi inşaat ürünümüz vardır. Bu ürünlerin tanıtımını üstleniyoruz. Yarın da Ankara'da açacağımız stantta bu ürünlerimizi tanıtacağız. Hedefimiz, Çankırı yemeklerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtabilmek Biz de bunlar için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.