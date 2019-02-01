TÜİK verilerine göre Türkiye'de en fazla nüfus artış oranı Çankırı'da. Çankırı'nın nüfusu binde 150,8 artışla Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Çankırı il geneli nüfusunun toplamı 2017 yılında 186 bin 74 iken, 2018 yılında bu rakam 216 bin 362 oldu. TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle 82 milyon 003 bin 882 kişi oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre yapılan sayımda il ve ilçe merkezlerinde nüfus 2017 yılında 133 bin 56 iken, 2018 yılında 132 bin 297'ye çıktı. Belde ve köylerde ise 2017 yılında 53 bin 18 olan nüfus sayısı 2018 yılında 84 bin 65 oldu.

Eski günlere dönmeye başladı

Konuyla ilgili konuşan Çankırı sakinlerinden Erol Bayır, "Çankırı'nın nüfusu bundan önce 270 bin civarındayken daha sonra göç vermeden dolayı 180 binlere düştü. Bugünkü nüfus sayımıyla 210 bin civarlarına çıktı. Geçmişteki eski günlerine dönmeye başlamıştır. Göç veren bir memleketten göç alan bir memlekete dönmeye başlamıştır. Bu da Çankırı'nın kalkınmasına, turizmine, kültürüne, sanayisine, tarımına büyük bir potansiyel katacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Esnaf Ahmet Ilıkkan ise, "Bu nüfus artışıyla ilgili düşüncem şu: Çankırı'da 2017'de 180 bin olan nüfusun 2018 yılında 210 bin civarında olması bu eğer suni bir nüfus artışı değil ise tabii ki bizler için çok daha faydalı olur. Ancak piyasalarda durumlar belli, sıkıntı büyük. Nüfusun diğer sebebi de şu olabilir: Büyükşehirlerde yaşam standartlarının sıkıntılı olması küçük şehirlere dönüşü beraberinde getirebilir" diye konuştu.