Üniversite öğrencileri Deniz Tarman ile coştu

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde sahne alan şarkıcı Deniz Tarman, öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde öğrenciler, 2022-2023 Akademik Yılı'nın ilk haftasında düzenlenen konserle eğlendi. Şarkıcı Deniz Tarman'ın sahne aldığı konserde öğrenciler, yeni eğitim dönemine 'merhaba' dedi. Konserde Deniz Tarman'ın şarkılarına eşlik eden öğrenciler, doyumsuz bir gece yaşadı. Öğrenciler, doyasıya eğlendikleri geceyi cep telefonları ile görüntüledi.

"Öğrenci odaklı bir yönetim anlayışını benimsemiş durumdayız"

Konserin ardından konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bu hafta 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'na başlatmış bulunuyoruz. Türkiye'nin bir çok yerinden üniversitemize gelen öğrencilerimize ilk hafta oryantasyon eğitimi verdik. Oryantasyon eğitiminde üniversitemizin imkanları olanakları Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı içerisinde etkinlikler, faaliyetler, burslar, kısmi zamanlı çalıştırma prosedürü, öğrencilerimizin bilgi yönetim sistemi ile ilgili işlemleri, kütüphane ve işlemleri ile ilgili hususiyetleri lisans ve önlisans eğitim, öğretim yönetmeliği ve öğrenci disiplin yönetmeliği ile bazı bilgilendirmelerde bulunduk. Bunun yanında özellikle Çankırı'nın tarihini, kültürünü, turizmini, ekonomik potansiyelini, öğrencilere olan farklı anti alternatiflerini, fırsatlarını anlattık. Bugün de öğrencilerimize Çankırı'nın yükselen bir değeri olan Deniz Tarman ile buluşturduk. Dolayısıyla öğrencilerimizin şu aşamada hem akademik hem kültürel potansiyelinin yanında da sanat yönünde de güçlendirmeyi düşünüyoruz. Özellikle uluslararası öğrencilerimizin de değişik yerlerinden gelen öğrencilerimizin de kendi gelenek göreneklerini ortaya koydukları bir üniversitedeyiz. En büyük farkındalığımız öğrenci odaklı olmamızdır. Dolayısıyla biz etkinliklerimizi, faaliyetlerimizi, projelerimizi ortaya koyarken öğrenci merkezinde bir yapılanmaya gitmiş bulunuyoruz. Bu yönüyle de Çankırı Karatekin Üniversitesi sadece Türkiye'de değil, dünyada takip edilebilen ve parmakla gösterilebilen bir üniversite. Öğrencilerimize, uluslararası potansiyelimizi de anlatma fırsatı yakalıyoruz. Biz öğrencimizi beş kıtada, 32 ülkede ve yüzün üzerinde anlaştığımız üniversitelere de göndermek istiyoruz. Hem bir kültürel etkileşim olacak hem de bizim tarihimizi ve kültürümüzü orada anlatacaklar" dedi.