Üniversite öğrencilerine uluslararası staj imkanları anlatıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen panelde öğrencilere ulusal ve uluslararası staj imkanları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Erasmus Koordinatörlüğü ortaklığında “Ulusal Staj Programı ve Erasmus Staj İmkanları Bilgilendirme Paneli” düzenlendi. Panelin ilk oturumunda önlisans ve lisans öğrencilerinin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj imkanlarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Ulusal Staj Programı (USP) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Öztuna ve Kariyer Merkezi Eğitim Sorumlusu Öğr. Gör. Alptuğ Topaktaş tarafından gerçekleştirilen sunumda ‘ulusal staj seferberliği' çerçevesinde geçlere sunulan staj imkanlarının kariyerlerinde ne gibi fırsatlar sunabileceğine ilişkin bilgiler aktarıldı. Panelde üniversite öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı web sitesinden e-Devlet şifresi ile giriş yapabilecekleri başvurunun 18 Ocak'ta sona ereceği hatırlatılarak, başvuru sürecinin nasıl tamamlanacağına ilişkin bilgiler verildi.

Programa başvuru yapan öğrencilerin, eğitim hayatları süresince göstermiş oldukları başarıların, akademik/mesleki, sanatsal ve sportif yeterliliklerinin belgelendirilmesi koşulu ile işverenler tarafından öğrencilerin kimlik bilgileri görülmeden, yeterlilik puanları ve göstermiş oldukları performanslarına dayalı olarak staj teklifleri alabilecekleri ifade edildi. Öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılması ile panelin ilk bölümü sona erdi.

Panelin ikinci bölümünde Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından üniversite öğrencilerine “yurtdışı Erasmus öğrenci hareketliliği ve yurtdışı staj imkanları” hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şuayip Turan ve Erasmus Öğrenim ve Personel Hareketliliği Sorumlusu Öğr. Gör. Tayfur Uysal tarafından Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliğinin öğrencilerin kariyer planlamalarındaki önemi ve istihdam imkanları konusunda sağlayacağı avantajlar hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu.

Öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan panelde Erasmus Koordinatörlüğü tarafından, Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi ve Bulgaristan Turizm Bakanı Dr. İlin Dimitrov ile bir yıldır devam eden görüşmelere dayanan işbirliğinin sonucu olarak imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilere vize kolaylığı sağlanması ve staj imkanlarının sağlanmasının yanı sıra, barınma ve ulaşım konularında da destek olunacağı hatırlatıldı.

İmzalanan protokol çerçevesinde Bulgaristan'da başarılı bir şekilde stajını tamamlayan öğrencilere mezuniyetleri sonrası istihdam imkanı sağlanması konusunda fikir birliğine varıldığı ifade edildi. Öğrencilerden gelen soruların yanıtlanası ile panel sona erdi.