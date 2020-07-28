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Üzerine televizyon düşen bebek helikopterle Ankara'ya gönderildi

Çankırı’da üzerine televizyon düşen bebek, ambulans helikopterle Ankara’ya gönderildi.

Çankırı'da üzerine televizyon düşen bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da üzerine televizyon düşmesi sonucu yaralanan 21 aylık Y.E.Y., hemen Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan bebeğin tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Karar sonrasında Çankırı Devlet Hastanesinden alınan Y.E.Y., 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına iniş yapan ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.


Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılında toplamda 2 helikopter nakli yapıldığını, 2020 yılı Temmuz ayı itibari ile ise 14'üncü naklin gerçekleştirildiğini ifade etti.

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