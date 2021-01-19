Uzman Çavuş Koca ve ailesi toprağa verildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkarak yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Asil Koca ile eşi ve çocuğu memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Asil Koca (25) ve eşi Pakize Koca (25) ile oğlu Toprak Ege Koca (4) yaşamını yitirdi. Koca ailesinin cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Çankırı'ya getirildi. Jandarma Uzman Çavuş Asil Koca ile eşi ve çocuğu için Kızılırmak ilçesine bağlı Güneykışla köyünde yakınlarından helallik alındıktan sonra köy meydanında cenaze namazı kılındı. Koca ailesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uzman Çavuş Koca'nın Suriye'nin Azez kentinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın yakını olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.