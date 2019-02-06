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Vali Aktaş: "En kısa zamanda yayalara öncelik tanımış olacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı doğrultusunda Türkiye’de eş zamanlı olarak "2019-Yaya Öncelikli Trafik Yılı" yaya geçidi uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda Türkiye'de eş zamanlı olarak "2019-Yaya Öncelikli Trafik Yılı" yaya geçidi uygulaması yapıldı.


Yapılan uygulamada öğrenciler orta refüjde bekleyerek araç sürücülerine pankartlar açması ve uyarması sonucunda yaya geçidi konusunda bilgilendirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, “Yaya geçitleriyle ilgili özellikle bugün faaliyet içerisindeyiz. Aslında bu çok geç kalınmış bir çalışma diye düşünüyorum. Maalesef bizim ülkemizde yaya geçitleriyle yayanın karşıya geçidiyle ilgili bir kültür oluşmuş değil. Özellikle içişleri bakanlığımızın şuandaki çalışması bu. Hakikaten ben de gönülden bir vatandaş olarak destekliyorum. İnsanlar yoldan karşıdan karşıya geçerken bir önceliğe sahip değildi. Kendimden örnek veriyorum ben göreve başladıktan sonra şoförlerime talimat verdim yaya geçitlerinde mutlaka yol vereceksiniz diye. Bir kaç sefer yayaların biz yol verirken tehlike yaşadığını bu kurala uymayan sürücüler yüzünden gördüm” dedi.


Açıklamalar sonrasında Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından araç sürücülerine bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtıldı.


Yapılan uygulamaya İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

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