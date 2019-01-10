Yapılan kahvaltı programına Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.

Yapılan etkinlikte açıklamada bulunan Vali Aktaş, “Gazetecilik zor ve mesai mefhumu olmayan bir iş. Savaş oluyor savaş bölgesinde, afet oluyor afet bölgesinde, cinayet oluyor olay yerinde. Güzel şeyleri de paylaşıyorlar. Hani bir tabir var ya köpek insanı ısırdığı zaman haber olmaz ama insan köpeği ısırdığı zaman haber olur. Haberler toplumun beklentileriyle ilgili. Biraz kamuoyunun algısı da basın tarafından düzeltilebiliyor, yönetilebiliyor. Ama halk ilgisini çeken şeyleri daha çok sansasyonel olayları sunmak daha çok ön plana çıkıyor. Bunun için de kendimizi kolluyoruz. Ters düşmemeye çalışıyoruz” dedi.

Vali Aktaş konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Gazetecilik işi büyük önem arz ediyor. Toplumun ve yöneticilerin kamunun kendine çeki düzen vermesi için basının çok büyük katkısı var ona inanıyorum. Basının da işi yaparken biraz insanları rencide etmeyecek şekilde yapması gerektiğini düşünüyorum. Sorumlu gazetecilik deniliyor buna. Basın ahlakı çok büyük önem arz ediyor bunda. Bu konuda bir sıkıntı yaşadık, çok büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu nedenle basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Genelde Çankırı'nın menfaatine seyreden bir gazetecilik anlayışı olduğunu izliyoruz. Çankırımız Türkiye'nin huzurlu bölgelerinden birisi. Bu huzurun da bu şekilde sürüp gitmesini istiyoruz. Bu arada 10 Ocak'ın bir özelliği daha var İdareciler Günü. Sizlerle ortak bir yönümüz var. Mesai mefhumu gözetmeden çalışan kamu görevlilerindeniz. Gününüz hayırlı olsun.”