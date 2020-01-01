Vali Aktaş uygulama noktasında halkın yeni yılını kutladı

Alb. Hıdır Ayçiçek ile beraber uygulama noktalarında vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yapılan uygulamalarda şehrin dörtbir yanında hem asayiş hemde trafik yönünden çeşitli tedbirler alındı. Şüpheli şahısları sorgulamak üzere şehrin çeşitli bölgelerinde çok sayıda ekip görev alırken trafik yönünden ise şehrin en yoğun olduğu bölgelerde ekipler uygulamalarını sabah saatlerine kadar sürdürecek.

Yapılan uygulamalarla ilgili açıklamada bulunan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Halkımızın hizmetinde, halkımızın daha sıkıntısız hayatını sürdürebilmesi açısından kazaların olmaması için insanlarımızın canının yanmaması için polis ve jandarma ekipleri sabaha kadar ortalık sakinleşene kadar uygulama yapıyoruz. Bizde bu uygulamaya nezaret ediyoruz. Uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığını bizde denetliyoruz. Arkadaşlarımız fedakarca halkımızı için çalışıyorlar. Uykularından feragat ediyorlar riske giriyorlar o yüzden ben bütün polis ve jandarma arkadaşlarımızı burada tebrik ediyorum. Bütün halkımızında bu vesile ile yeni yılını tebrik ediyorum. Mutlu bir yılı halkımıza ve milletimize Allah'tan diliyorum" ifadelerine yer verdi.