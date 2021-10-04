Vali Ayaz: "1 haftada 11 kişi korona virüsten hayatını kaybetti"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Son 1 hafta içerisinde de 11 vatandaşımız vefat etti. Şuanda yoğun bakımda yatan hastalarımızın da 3'ü maalesef aşısız. Birisi tek doz aşılı. Biriside 2 doz aşılı 3 doz yaptırmış bir hastamız var o da 83 yaşında. farklı kronik rahatsızlıkları olan bir hastamız. Bir hastamızın da 3. dozu yaptıralı aylar olması gerekiyordu ama şuanda böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İşin hiç şakası yok. Vefat sayımızda sürekli artış göstermekte. Şuanda 1 ay içerisinde 35 hastamız da vefat etti. Günde ortalama 1 vatandaşımız korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmekte. Onun için bir an önce hem tedbirlere uyum hem de aşı noktasında uyarımızı tekrar etmek istiyorum" şeklinde konuştu.