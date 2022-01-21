Vali Ayaz Hukuk Fakültesi Kariyer Sohbetlerinin Konuğu Oldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen "Kariyer Sohbetleri"nin bu haftaki konuğu Çankırı Valisi Abdullah Ayaz oldu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından gerçekleştirilen "Kariyer Sohbetleri"ne konuşmacı olarak katıldı. ÇAKÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen söyleşiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Murat Yıldırım, ÇAKÜ İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salih Sarıcaoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Hukuk Fakültemiz bizim gözbebeğimiz. Gittiğimiz her yerde ve bize gelen misafirlerimize Hukuk Fakültemizden gururla bahsediyoruz. Tabi bize bu gururu yaşatan hem burada görev yapan akademisyenlerimiz hem de siz değerli öğrencilerimiz. Şunu açıkça söyleyebilirim ki, ÇAKÜ Hukuk Fakültesi İç Anadolu Bölgesinin en başta tercih edilen fakültelerinden biridir. Hep bir şeyi söylüyoruz sürekli gelişim, sürekli büyüme. Yani tek başlıkta topladığımızda biz buna daimi tekamül diyoruz. Bir sonraki gün için bir önceki gün üretilen sermayeler ve üretilen plan, projeler sayesinde daha iyiyi daha güzeli meselesidir aslında. Bu noktada Hukuk fakültemizin etkinlik ve projelerine baktığımızda daimi tekamül içerisinde sürdürülebilir, yetkin ve etkin ayağı yere basan realist projeler ile etkinlikler olduğunu görüyoruz. Öğrenciler olarak sizlerin beklentileri olduğu gibi bizlerin, ailelerinizin, toplumun ve bu ülkenin nitelikli bireyler olarak sizlerde de beklentilerimiz var. Biz sizlerin sorumluluk bilinciyle bu beklentileri fazlasıyla karşılayacağınıza inanıyoruz. Sürekli okuya, kendini geliştiren eleştirel bakabilen hak ve hakikatin peşinde koşan donanımlı bireyler olarak sizleri yetiştirmek ve öyle görmek istiyoruz. Dolayısıyla gelecekte ülkenin daha adil daha liyakatli daha şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olabilmesi için sizlerin burada daha donanımlı ve nitelikli yetişebilmesini önemsiyoruz. Bunun içinde biz yönetim olarak elimizden gelen tüm olanakları sizler için kullanmaya hazırız. Bu anlamda Fiziksel olanaklarımızı ve altyapımızı geliştirmeye devam ederken sizlerin mesleki gelişimlerinizi de unutmadan alanında başarılı hukukçu, bürokrat ve insanları sizlerle buluşturarak meslek hayatınıza yön verecek bilgi, birikim ve tecrübelerini sizlere aktarmalarını sağlıyoruz. Bugün k konuğumuzda Sayın Valimiz. Sayın Valimiz iyi yetişmiş başarılı bir yönetici olmasının yanında iyi de bir hukukçu. Bu anlamda bugün kendisinden en iyi şekilde istifade edeceğimize inanıyorum. ve sizlerle bir araya geldiği için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Çiftçi'nin konuşmasının ardında Vali Abdullah Ayaz, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çolpan Mücahit Küçük moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide öğrencilik hayatı, mesleki kariyeri, iyi yönetici olmanın püf noktaları, yöneticiliğin zorlukları ve avantajları, ülke gündemi, hukuk sistemi gibi konularda öğrencilerle sohbet ederek anekdotlar anlattı. Bir saati aşkın süren söyleşide Vali Ayaz, öğrencilere de çeşitli tavsiyelerde bulundu ve kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Söyleşi Rektör Çiftçi'nin Vali Ayaz'a plaket takdim etmesi ve toplu fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.