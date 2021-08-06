Vali Ayaz'dan aşı çağrısı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara tekrar aşı çağrısında bulundu. Vali Ayaz paylaşımında, "17-23 Temmuz arasında 43 olan ortalama vaka sayımız, 24-30 Temmuz haftasında 109'a yükseldi. Lütfen aşı olalım ve tedbiri elden bırakmayalım. Bu artışa hep beraber dur diyelim. 15 Temmuz'da 4'ü serviste, 1 yoğun bakımda olmak üzere hastanemizde 5 hastamız varken; bugün 25'i serviste, 5'i yoğun bakımda 30 hastamız bulunmakta. Aşı olmak için daha fazla beklemeyelim, lütfen aşı olalım. Korona virüse hep birlikte dur diyelim" ifadelerine yer verdi.