Vali Ayaz'dan vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı

Vali Ayaz, Çankırı Devlet Hastanesi'nde devam eden aşılama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Ayaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Üzülerek ifade ediyorum ki aşı sırası görmeyi beklediğim koridor maalesef bomboştu. Fedakar arkadaşlarımız gece gündüz demeden sizleri aşı için beklemekteler. İlimiz genelinde günde en az 4 bin 500 aşı yapabilecek kapasiteye sahibiz ancak bugüne kadar en yüksek sayı 3 bin 321 oldu. Aşılama sürecinde yaş grubu düştükçe aşı talebinin azaldığını endişeyle izlemekteyiz. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımız olduğu sürece korona virüs yayılmaya devam edecek. Lütfen aşılarla ilgili bilimsel temelden yoksun ifadelere itibar etmeyelim ve aşı olalım" ifadelerine yer verdi.