Yamaç paraşütleri 7 yıl sonra yeniden havalandı

Çankırı'da 7 yıl aradan sonra düzenlenen ve 4'ü yabancı 41 farklı sporcunun katıldığı, 'Bayramören Yamaç Paraşütü Mesafe (XC OPEN) Yarışması ve Festivali'nde havalanan paraşütçüler, 5 gün boyunca nefes kesti.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 7 yıl sonra 'Bayramören Yamaç Paraşütü Mesafe (XC OPEN) Yarışması ve Festivali' yeniden düzenlendi. Çankırı Valiliği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen ve 2 Temmuz'da başlayan yarışmaya 4'ü yabancı 41 yamaç paraşütçüsü katıldı. 5 gün boyunca uçurtmaları ile havalanarak kıyasıya mücadele eden yamaç paraşütçüleri nefes kesti. Bu akşam tamamlanacak yarışmada dereceye girecek sporculara, düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.

“Gelen pilotların mutlu olarak ayrıldığı bir bölge”

Yarışmalarla ilgili bilgi veren Türkiye Hava Sporları Federasyonu Çankırı İl Temsilcisi ve Çankırı Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Demir, “En son 2015 yılında gerçekleştirilen Bayramören Yamaç Paraşütü Yarışmalarının 7 yıl aradan sonra tekrar yapılması için gerekli girişimlerde bulunduk. Valimizin ve Kaymakamımızın destekleriyle bu sene 7 yıl aradan sonra Bayramören (XC OPEN) 2022 Mesafe Yarışması'nı burada gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kazasız belasız beşinci güne geldik. Bugün son gün. Bugün itibariyle yarışmayı kazanan pilotlarımız belli olacak. Akşam ödül töreni gerçekleştireceğiz. Burası Türkiye ve dünya çapında yamaç paraşütü açısından önemli bir bölge. Özellikle termik aktiviteler ve kaldırıcıların bol olduğu ve gelen pilotların mutlu olarak ayrıldığı bir bölge. Bu anlamda tekrar burayı canlandırmış olmak camiamız açısından önemli. Gelecek yıllarda da yine Valimizin ve Kaymakamımızın destekleriyle bu yarışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Gelecek yıllarda artık katılımın çok fazla olacağı konusunda pilotlardan geri dönüş almaktayız”

Sporcuların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyleyen Demir, “Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yarışmamıza 41 pilotumuz katıldı. Almanya, İran, Ukrayna toplam 4 yabancı pilotumuz var. Gelecek yıllarda artık Bayramören'in canlandırılmış olması nedeniyle katılımın çok fazla olacağı konusunda pilotlardan geri dönüş almaktayız” diye konuştu.