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Yapraklı ilçesine giriş çıkışlar durduruldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çankırı’nın Yapraklı ilçe merkezi ve 38 köyde karantina uygulamasına başlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çankırı'nın Yapraklı ilçe merkezi ve 38 köyde karantina uygulamasına başlandı.


Çankırı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında Yapraklı ilçesi ve ilçeye bağlı 38 köy, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Dün gece yarısından itibaren başlatılan karantina uygulamasıyla ilçenin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerine kapatıldı. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri ilçeye girişlere izin vermezken ilçedeki sokaklar da bugün sessizliğe büründü. Karantinadan habersiz olanların ise ilçeden çıkışına izin verilmezken ilçeye girmek isteyenler ise ateşleri ölçüldükten sonra geri çevrildi. İlçede yapılan anonslarda da vatandaşların kurallara bağlı kalmaları noktasında sık sık uyarılar yapılıyor.

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