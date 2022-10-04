İhlas Haber Ajansı

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Yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şabanözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye çalışmaları sırasında yol kenarında bulunan yaralı karacayı Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Karaca daha sonra tedavi altına alındı.


Yaralı karacanın sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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