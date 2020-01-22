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Yaşlı çift sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir çift soba zehirlenmesi dolayısıyla hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir çift soba zehirlenmesi dolayısıyla hayatını kaybetti.


Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Hacıhasan köyünde Remziye Ciritoğlu (60) ve dini nikahlı eşi olan Zeynel Gencay (80) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Hacıhasan köyünde yaşayan Ciritoğlu ve Gencay çiftinden bir süredir haber alamayan köy sakinleri şüphelenerek jandarmaya bilgi verdi. Köye gelen jandarma ekipleri, ikamette çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Sağlık ekipleri de çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen çiftin cenazesi, evde yapılan incelemelerden sonra Çankırı Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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